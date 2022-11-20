"Я не вижу смысла смотреть чемпионат мира по футболу. Потому что то, как нас оттуда выгнали, и та ЛГБТ и русофобская политика, которая проводится, делает всё это неинтересным. Если будет финал Бразилия – Сербия посмотрю", - цитирует Терюшкова Metaratings.
Сегодня матчем Катар - Эквадор стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Сборная России не участвует в этом розыгрыше мундиаля - ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В связи с этим подопечные Валерия Карпина не сыграли в стыковых матчах против Польши.
Терюшков: не вижу смысла смотреть ЧМ - нас оттуда выгнали. Посмотрю, если будет финал Бразилия - Сербия
Экс-член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что не планирует смотреть ЧМ-2022.
Фото: ТАСС