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Волга УлЗавершен
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Оман
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Словения
1 - 0 1 0
ЧерногорияЗавершен
Израиль
2 - 3 2 3
КипрЗавершен
Венесуэла
2 - 1 2 1
Сирия2 тайм
П1 1.12X 5.5П2 34
Молдова
21:30
РумынияНе начат
П1 5X 3.7П2 1.71
Мальта
22:00
ИрландияНе начат
П1 7.8X 4.3П2 1.44
Венгрия
22:15
ГрецияНе начат
П1 2.5X 3.1П2 3.05
Австрия
22:45
ИталияНе начат
П1 3.25X 3.25П2 2.3
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Терюшков: не вижу смысла смотреть ЧМ - нас оттуда выгнали. Посмотрю, если будет финал Бразилия - Сербия

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Экс-член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что не планирует смотреть ЧМ-2022.
Фото: ТАСС
"Я не вижу смысла смотреть чемпионат мира по футболу. Потому что то, как нас оттуда выгнали, и та ЛГБТ и русофобская политика, которая проводится, делает всё это неинтересным. Если будет финал Бразилия – Сербия посмотрю", - цитирует Терюшкова Metaratings.

Сегодня матчем Катар - Эквадор стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Сборная России не участвует в этом розыгрыше мундиаля - ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В связи с этим подопечные Валерия Карпина не сыграли в стыковых матчах против Польши.


Терюшков
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