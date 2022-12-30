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Семшов: учитывая, что сборная Хорватии прошла так далеко на ЧМ-2022, думаю, что Россия вышла бы из группы

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Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался по поводу возможного выступления национальной команды на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
- Сидя у телевизора и наблюдая, как играет сборная, можно что угодно говорить. Это домыслы. А есть реальные вещи, которые происходят на данный момент. Но учитывая, что сборная Хорватии прошла так далеко, думаю, что мы бы из группы вышли. А дальше – как сложилось бы, - приводит мнение Семшова "Матч ТВ".

Россия в отборочном турнире к ЧМ-2022 была в одном квартете с Хорватией. Первый матч с хорватами подопечные Валерия Карпина сыграли вничью (0:0). Ответный матч в Сплите решал кто поедет в Катар напрямую. Команда Златко Далича оказалась сильнее (1:0) . Российская сборная должна была пробиваться на ЧМ-2022 через стыковые матчи, но ФИФА наложила санкции и дисквалифицировала команду. Хорватия на мундиале смогла завоевать бронзовый комплект медалей. На пути к этому результату хорваты сенсационно обыграли главного фаворита турнира - Бразилию (1:1 4-2 пен.).

Россия в этом году провела три контрольных поединка. В которых одержала одну победу над Киргизией (2:1) и дважды сыграла в безголевую ничью - с Таджикистаном и Узбекистаном.


Сборная России Сборная Хорватии Семшов
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