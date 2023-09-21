– Будет видно, - цитирует Инфантино РИА Новости.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили клубы РПЛ и национальную команду России от участия в международных турнирах. Из-за данного решения сборная уже пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024. При этом глава УЕФА Александр Чеферин на днях заявил о том, что Россия вернется в международный футбол лишь после того, как завершатся события на Украине.
Напомним, сборная России по футболу свой последний матч (товарищеский) провела с Катаром 12 сентября. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.
РИА Новости: глава ФИФА не исключил участия сборной России на ЧМ-2026
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ответил на вопрос о том, может ли сборная России выступить на ЧМ-2026 года.
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