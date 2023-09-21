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РИА Новости: глава ФИФА не исключил участия сборной России на ЧМ-2026

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ответил на вопрос о том, может ли сборная России выступить на ЧМ-2026 года.
Фото: Getty Images
– Будет видно, - цитирует Инфантино РИА Новости.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили клубы РПЛ и национальную команду России от участия в международных турнирах. Из-за данного решения сборная уже пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024. При этом глава УЕФА Александр Чеферин на днях заявил о том, что Россия вернется в международный футбол лишь после того, как завершатся события на Украине.

Напомним, сборная России по футболу свой последний матч (товарищеский) провела с Катаром 12 сентября. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.


Сборная России ФИФА Инфантино
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