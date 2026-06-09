Аленичев назвал возможный результат Португалии на ЧМ-2026

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"Спорт-Экспресс" . - Мало кто верит, что эти ребята дойдут до финала, а я бы этого хотел. И уж до полуфинала Португалия, считаю, способна добраться. Это великолепная сборная, - цитирует Аленичева

Экс-полузащитник считает, что португальцам по силам добраться как минимум до полуфинала турнира.На предыдущем чемпионате мира в Катаре сборная Португалии остановилась на стадии четвертьфинала, уступив Марокко. Предстоящий мундиаль стартует уже в четверг, 11 июня. Португальцы сыграют в одной группе с Конго, Узбекистаном и Колумбией.