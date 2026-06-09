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Аленичев назвал возможный результат Португалии на ЧМ-2026
Сегодня, 20:18
Бывший футболист
сборной России
Дмитрий
Аленичев
поделился ожиданиями от выступления национальной команды Португалии на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Экс-полузащитник считает, что португальцам по силам добраться как минимум до полуфинала турнира.
- Мало кто верит, что эти ребята дойдут до финала, а я бы этого хотел. И уж до полуфинала Португалия, считаю, способна добраться. Это великолепная сборная, - цитирует
Аленичева
"Спорт-Экспресс"
.
На предыдущем чемпионате мира в Катаре сборная Португалии остановилась на стадии четвертьфинала, уступив Марокко. Предстоящий мундиаль стартует уже в четверг, 11 июня. Португальцы сыграют в одной группе с Конго, Узбекистаном и Колумбией.
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Дмитрий Аленичев
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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