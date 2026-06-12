ФИФА прокомментировала недопуск Парти на матч ЧМ-2026 в Канаде

Международная федерация футбола выступила с заявлением после того, как полузащитник сборной Ганы Томас Парти лишился возможности въехать в Канаду для участия в матче чемпионата мира 2026 года против Панамы.



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- ФИФА не участвует в иммиграционных процессах стран-хозяек, включая рассмотрение виз. Как и на предыдущих турнирах ФИФА, правительство принимающей страны в конечном итоге самостоятельно решает, кто получает визу и допускается в страну, - говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что подобные вопросы находятся исключительно в компетенции принимающей страны.Таким образом, Парти не поможет национальной команде в предстоящем матче группового этапа против Панамы. Встреча запланирована на 18 июня и начнётся в 02:00 по московскому времени.Соперниками ганской сборной по группе также являются команды Англии и Уэльса.