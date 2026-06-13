Глушаков не смог выделить фаворита ЧМ-2026

Бывший российский футболист Денис Глушаков порассуждал о фаворитах чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФК "Химки"

"Непонятно, как всё это будет, время покажет, как скажется новый формат чемпионата. Турнир только начался, и пока что явного фаворита не видно. У многих команд большие шансы на победу.