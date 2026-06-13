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Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
22:00
ШвейцарияНе начат

Глушаков не смог выделить фаворита ЧМ-2026

Бывший российский футболист Денис Глушаков порассуждал о фаворитах чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФК "Химки"
Одну конкретную сборную, уже сейчас претендующую на победу, Глушаков выделить не сумел.

"Непонятно, как всё это будет, время покажет, как скажется новый формат чемпионата. Турнир только начался, и пока что явного фаворита не видно. У многих команд большие шансы на победу.

Португалия, Испания и даже Аргентина — много сборных имеют хорошие шансы победить, но лично я ни за кого болеть не планирую", — отметил Глушаков в беседе с "Советским спортом".

На групповом этапе чемпионата мира-2026 впервые в истории представлены 48 команд, а не 32, как было ранее. В плей-офф выйдут победители групп, команды, которые займут вторые места, а также 8 лучших сборных с третьих мест квартетов. Раунд на выбывание теперь также расширен и начнётся со стадии 1/16-й, а не 1/8 финала.

Сегодня, 13 июня, одна из сборных-хозяек турнира, США, обыграла Парагвай со счётом 4:1. Также в этот день на "Ливайс Стэдиум" в Санта-Кларе, штат Калифорния, пройдёт матч между сборными Катара и Швейцарии. Начало — в 22:00 мск.

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