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Куман признался, что разочарован потерей очков в матче с Японией

После ничьей с Японией на старте чемпионата мира главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман признал, что его команда упустила победу.
Фото: ФИФА
По ходу встречи "оранжевые" дважды выходили вперёд, однако оба раза соперник сравнивал счёт.

- После окончания матча я был скорее расстроен: дважды вести в счёте и позволить сопернику отыграться - это обидно. Но в итоге, уже на спокойную голову, я воспринимаю ничью философски. Я считаю, что Япония - отличная команда, способная выигрывать большие матчи, но мы были лучше, - сказал тренер после матча.

Специалист также отметил, что полностью контролировать ход игры невозможно. По его мнению, японская сборная является серьёзным соперником, а самой команде Нидерландов теперь необходимо сосредоточиться на следующем матче со Швецией.

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