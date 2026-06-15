Куман признался, что разочарован потерей очков в матче с Японией

После ничьей с Японией на старте чемпионата мира главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман признал, что его команда упустила победу.

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- После окончания матча я был скорее расстроен: дважды вести в счёте и позволить сопернику отыграться - это обидно. Но в итоге, уже на спокойную голову, я воспринимаю ничью философски. Я считаю, что Япония - отличная команда, способная выигрывать большие матчи, но мы были лучше, - сказал тренер после матча.

По ходу встречи "оранжевые" дважды выходили вперёд, однако оба раза соперник сравнивал счёт.Специалист также отметил, что полностью контролировать ход игры невозможно. По его мнению, японская сборная является серьёзным соперником, а самой команде Нидерландов теперь необходимо сосредоточиться на следующем матче со Швецией.