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Экс-тренер "Спартака" жёстко раскритиковал сборную Испании

Нулевая ничья с Кабо-Верде вызвала недовольство у бывшего тренера московского "Спартака" Рауля Рианчо.
Фото: ФИФА
Испанский специалист подверг критике игру национальной команды после стартового матча чемпионата мира - 2026.

- Очень плохая игра, предсказуемая, без альтернатив. Если интенсивность игры не изменится, у нас будет много проблем. Я считаю, невозможно играть настолько плохо, - заявил Рианчо в эфире "Матч ТВ".

При этом команда Луиса де ла Фуэнте имела серьёзное преимущество по статистике. Испанцы нанесли 27 ударов по воротам, однако так и не сумели пробить Возинью.

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