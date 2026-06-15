Экс-тренер "Спартака" жёстко раскритиковал сборную Испании

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- Очень плохая игра, предсказуемая, без альтернатив. Если интенсивность игры не изменится, у нас будет много проблем. Я считаю, невозможно играть настолько плохо, - заявил Рианчо в эфире "Матч ТВ".

Испанский специалист подверг критике игру национальной команды после стартового матча чемпионата мира - 2026.При этом команда Луиса де ла Фуэнте имела серьёзное преимущество по статистике. Испанцы нанесли 27 ударов по воротам, однако так и не сумели пробить Возинью.