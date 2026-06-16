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Гол футболиста "Ростова" спас Иран от поражения в матче с Новой Зеландией

Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью в матче чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Встреча группы G завершилась боевой ничьей со счётом 2:2.

Новозеландцы быстро вышли вперёд благодаря голу Элайджи Джаста уже на седьмой минуте. Однако ещё до перерыва Ирану удалось восстановить равновесие - на 33-й минуте отличился опытный защитник Рамин Резаян.

Во втором тайме Джаст вновь вывел свою команду вперёд, оформив дубль. Впрочем, удержать преимущество сборной Новой Зеландии не удалось. Один из лидеров иранской команды Мохаммад Мохеби, выступающий за "Ростов", вскоре забил ответный мяч и установил окончательный счёт встречи.

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