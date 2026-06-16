Гришин рассказал, как ничья с Кабо-Верде отразится на сборной Испании

Бывший российский футболист Александр Гришин высказался о сенсационной ничьей в матче первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Испании и Кабо-Верде (0:0).

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"Конечно, это сенсация, но ничего серьёзного для испанцев не случилось. Сборная Испании выйдет с первого места и потом уже будет набирать, к финалу или полуфиналу подойдёт в оптимальной форме.