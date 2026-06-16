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Гришин рассказал, как ничья с Кабо-Верде отразится на сборной Испании

Бывший российский футболист Александр Гришин высказался о сенсационной ничьей в матче первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Испании и Кабо-Верде (0:0).
Фото: Reuters
Напомним, что кабовердианцы впервые играют в финальной стадии мирового первенства. По мнению Гришина, сборная Испании всё равно является фаворитом группы H.

"Конечно, это сенсация, но ничего серьёзного для испанцев не случилось. Сборная Испании выйдет с первого места и потом уже будет набирать, к финалу или полуфиналу подойдёт в оптимальной форме.

Хорошие тренеры готовят команду, уже зная, что группу они пройдут", — передаёт слова Гришина "Матч ТВ".

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 Испания 21 июня сыграет с Саудовской Аравией, матч начнётся в 19:00 мск. Несколькими часами позже, в 01:00 мск 22 июня, стартует игра между Уругваем и Кабо-Верде.

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