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Гасилин высказался о подготовке Месси к чемпионату мира

Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин считает, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси готов демонстрировать высокий уровень футбола даже без интенсивной подготовки к турнирам.
Фото: Getty Images
Чемпионат мира 2026 года станет для Месси шестым в карьере. По мнению Гасилина, Месси не потерял бы в мастерстве, если бы начал готовиться к ЧМ-2026 за пару месяцев до старта группового этапа.

"Даже если бы Месси просто по кругу бегал и за два месяца начал готовиться к чемпионату мира, он бы был всё равно тем Месси. Мы говорим про человека, который, возможно, лучший за всю историю футбола.

Только когда ему исполнится 45 лет, он будет с нами наблюдать по телевизору чемпионаты мира и другие крупные футбольные турниры", — отметил Гасилин в беседе с "Матч ТВ".

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с командой Алжира. Встреча пройдёт 17 июня на "Эрроухед Стэдиум" в Канзас-Сити, штат Миссури, США. Начало — в 04:00 мск. Напомним, что в 2022 году аргентинская сборная с Месси в составе выиграла чемпионат мира в Катаре.

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