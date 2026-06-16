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Губерниев высказался о ничьей Испании с Кабо-Верде
Сегодня, 12:36
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о прошедшем матче сборных Испании и Кабо-Верде.
Фото: Getty Images
Дмитрий Губерниев заявил, что сборная Испании может достойно выступить на мундиале, несмотря на результат первого матча.
"Я смотрю футбол довольно давно и в таких случаях всегда вспоминаю хрестоматийный пример: сборная Италии на ЧМ-1982 черт-те как играла в групповом турнире, а потом стала чемпионом мира.
Поэтому ничья сборной Испании с Кабо-Верде сама по себе ни о чем не говорит - команд много, турнир длинный", - сказал Губерниев
"Матч ТВ"
.
Вчера, 15 июня, состоялся матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Кабо-Верде. Встреча проходила на "Мерседес-Бенц Стэдиуме". Игра завершилась ничьей со счетом 0:0.
На данный момент национальная команда Испании находится на 3-м месте в рейтинге сборных ФИФА. Кабо-Верде располагается на 67-й строчке.
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Дмитрий Губерниев
Сборная Испании
Сборная Кабо-Верде
ЧМ-2026
Опубликовал:
Данил Пелих
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