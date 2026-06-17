Президент ФИФА высказался о Месси после его хет-трика

Глава ФИФА Джанни Инфантино не оставил без внимания очередное достижение Лионеля Месси на чемпионате мира - 2026.

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- Мои поздравления Лионелю Месси с 16-м забитым мячом на мундиалях. Он сравнялся по этому показателю с Мирославом Клозе, - написал Инфантино.

Президент организации поздравил капитана сборной Аргентины после матча с Алжиром, в котором форвард оформил хет-трик.Благодаря трём забитым мячам аргентинец довёл свой счёт на мировых первенствах до 16 голов и повторил рекорд Мирослава Клозе.Напомним, Аргентина уверенно обыграла Алжир со счётом 3:0, а все три мяча записал на свой счёт Месси.