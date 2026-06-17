Наставник "Локомотива" отреагировал на удаление Монтеса в матче ЧМ-2026

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- Стараюсь следить за чемпионатом мира. Самые поздние смотрю либо в записи, либо вообще не смотрю. Монтес провёл качественный матч с ЮАР, но удаление в конце расстроило. Следующий матч придётся пропустить. Фол там был, но вопрос, красная ли это, дискуссионный, - приводит слова специалиста "Чемпионат"

По мнению Галактионова, нарушение правил со стороны Монтеса действительно было, но решение показать прямую красную карточку нельзя назвать однозначным.Напомним, Монтес был удалён в компенсированное время матча с ЮАР, который завершился победой мексиканской сборной со счётом 2:0.