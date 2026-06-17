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Бубнов рассказал, как Узбекистану выйти в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Узбекистана имеет хорошие шансы побороться за выход в плей-офф чемпионата мира - 2026.
Сборная Узбекистана
Такое мнение высказал бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов, оценив расклад сил в группе, где выступит команда.

По мнению эксперта, в матчах против Португалии и Колумбии узбекистанцам важно избежать крупных поражений и по возможности набрать очки.

- Им нужно с Португалией и с колумбийцами постараться как можно меньше пропустить. А если ещё ничейку зацепят, вообще супер. С ДР Конго надо прибивать - и с третьего места они выйдут, - поделился эксперт в эфире "Коммент.Шоу".

Для сборной Узбекистана нынешний мундиаль стал первым в истории. Стартовый матч на турнире команда проведёт против Колумбии в ночь на 18 июня.

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