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Чемпионат Мира

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1 - 4 1 4
НорвегияЗавершен
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3 - 0 3 0
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3 - 1 3 1
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Португалия
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ХорватияНе начат

38-летний Месси установил ещё один рекорд чемпионатов мира

Лионель Месси продолжает переписывать историю чемпионатов мира.
Фото: ФИФА
В матче с Алжиром капитан сборной Аргентины не только оформил хет-трик, но и установил ещё одно уникальное достижение.

Алжир стал уже 11-й национальной командой, которой аргентинский форвард забивал на мундиалях. Ранее от Месси на чемпионатах мира пострадали сборные Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Ирана, Нигерии, Саудовской Аравии, Мексики, Австралии, Нидерландов, Хорватии и Франции.

Таким образом, 38-летний нападающий стал единоличным рекордсменом по числу сборных, которым удавалось забивать на мировых первенствах. До этого лучший результат принадлежал Криштиану Роналду, Мирославу Клозе и Юргену Клинсманну, отличавшимся в матчах против десяти разных национальных команд.

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