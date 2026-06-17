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Мостовой оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-26

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой ответил, на что могла бы рассчитывать сборная России на ЧМ-26.
Фото: РФС
По словам Мостового, сборная России точно смогла бы выйти из группы на ЧМ-26.

- Однозначно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира 2026. С таким форматом, конечно, ты выйдешь из любой группы, если попадёшь в тройку.

Наверняка кто-то выйдет в плей-офф с двумя очками или с одной победой. И наши бы также спокойно вышли, - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Напомним, что национальная команда России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года, в мае-июне команда Валерия Карпина уступила в товарищеском матче на выезде Египту (0:1), а также одержала победу над Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде, на групповом этапе мундиаля участвуют 48 команд, а в плей-офф выйдут 32 сборные (8 мест достанутся командам, занявшим третье место в группе).

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