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Ибрагимович обратился к Роналду после ничьей Португалии

Златан Ибрагимович обратил внимание на один из эпизодов матча между Португалией и ДР Конго на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Бывший нападающий сборной Швеции считает, что Криштиану Роналду ошибся с выбором решения в атаке на 68-й минуте встречи. По экс-футболиста, капитану португальской сборной следовало пропустить мяч на Бруну Фернандеша, а не завершать атаку самостоятельно.

- Нападающие должны двигаться от ближней штанги к дальней, чтобы забрать на себя одного из игроков обороны и освободить зону для своих партнеров. В этом эпизоде, Криштиану, ты выбрал неправильное решение, - цитирует Ибрагимовича Fox Sports.

Поединок, напомним, завершилась со счётом 1:1. Роналду провёл на поле всю игру, но не смог забить или ассистировать партнёрам.

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