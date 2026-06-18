Смородская восхитилась Месси после его хет-трика на ЧМ-2026

Ольга Смородская не увидела ничего удивительного в ярком выступлении Лионеля Месси в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.

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- Месси выдающийся игрок, настоящий гений! Все это знают, и то, что он оформил хет-трик в 38 лет и сравнялся с Клозе по голам на чемпионатах мира, меня не удивляет, - цитирует Смородскую "Матч ТВ"

Аргентинцы одержали победу над Алжиром со счётом 3:0, а все три мяча в составе победителей записал на свой счёт Месси. Благодаря этому достижению нападающий довёл количество голов на чемпионатах мира до 16 и догнал Мирослава Клозе в списке лучших бомбардиров в истории турнира.



Следующий матч на мировом первенстве сборная Аргентины проведёт 22 июня против Австрии. Бывший президент " Локомотива " прокомментировала хет-трик капитана сборной Аргентины во встрече с Алжиром.Аргентинцы одержали победу над Алжиром со счётом 3:0, а все три мяча в составе победителей записал на свой счёт Месси. Благодаря этому достижению нападающий довёл количество голов на чемпионатах мира до 16 и догнал Мирослава Клозе в списке лучших бомбардиров в истории турнира.Следующий матч на мировом первенстве сборная Аргентины проведёт 22 июня против Австрии.