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Сенников оценил победу Англии над Хорватией в матче ЧМ-2026

Дмитрий Сенников считает, что победа сборной Англии над Хорватией в матче первого тура чемпионата мира 2026 года не вызывает вопросов.
Фото: ФИФА
По мнению бывшего защитника "Локомотива", англичане заслужили три очка своей игрой после перерыва.

- По этой игре результат закономерен. Первый тайм, на мой взгляд, был не такой яркий, как второй. А во втором сборная Англии полностью переиграла команду Хорватии, - передаёт слова Сенникова "Матч ТВ".

Встреча завершилась победой англичан со счётом 4:2. Во втором туре группового этапа сборная Англии сыграет с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.

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