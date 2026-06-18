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Погребняк объяснил слабую игру Роналду в матче против Конго

Павел Погребняк не считает Криштиану Роналду главным виновником неудачного старта сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Бывший нападающий сборной России объяснил отсутствие результативных действий у форварда действиями его партнёров.

- Возраст, конечно, не обманешь. Но, на мой взгляд, во вчерашней игре партнеры просто катали мяч, не доставляя его в штрафную. Не думаю, что здесь есть вина Роналду, - приводит слова Погребняка "Спорт-Экспресс".

В первом туре группового этапа португальцы не смогли обыграть ДР Конго. Встреча завершилась со счётом 1:1, а Роналду провёл на поле все 90 минут.

Следующий матч команда Роберто Мартинеса проведёт 23 июня против сборной Узбекистана.

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