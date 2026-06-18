Погребняк назвал самые яркие команды чемпионата мира

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- Самая зрелищная игра 1-го тура. Англия и Марокко пока самые яркие команды этого турнира. Англичане понравились своей работоспособностью, физическими кондициями, - приводит слова Погребняка "Спорт-Экспресс"

По его мнению, именно англичане пока входят в число самых ярких команд турнира.Встреча первого тура завершилась победой команды Томаса Тухеля со счётом 4:2. Следующим соперником англичан станет сборная Ганы, а хорваты сыграют против Панамы.