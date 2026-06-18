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Агент Барбоза усомнился в выходе Португалии из группы ЧМ-2026

Паулу Барбоза усомнился в перспективах сборной Португалии после неудачного старта на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По мнению известного агента, команде Роберто Мартинеса будет непросто добиться положительного результата в оставшихся матчах группового этапа.

- Если отталкиваться от вчерашней игры, то у меня нет уверенности. Я видел матч узбеков против Колумбии. Мне кажется, Узбекистан сильнее Конго... А про Колумбию даже и говорить не стоит, - приводит слова Барбозы "Спорт-Экспресс".

В первом туре португальцы потеряли очки во встрече с ДР Конго, завершив матч со счётом 1:1. После этой игры команда оказалась под волной критики со стороны экспертов и болельщиков.

Ранее сборная Колумбии обыграла Узбекистан со счётом 3:1. Именно с этими соперниками Португалии предстоит встретиться в следующих турах группового этапа.

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