Агент Барбоза усомнился в выходе Португалии из группы ЧМ-2026

Паулу Барбоза усомнился в перспективах сборной Португалии после неудачного старта на чемпионате мира 2026 года.

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- Если отталкиваться от вчерашней игры, то у меня нет уверенности. Я видел матч узбеков против Колумбии. Мне кажется, Узбекистан сильнее Конго... А про Колумбию даже и говорить не стоит, - приводит слова Барбозы "Спорт-Экспресс"

По мнению известного агента, команде Роберто Мартинеса будет непросто добиться положительного результата в оставшихся матчах группового этапа.В первом туре португальцы потеряли очки во встрече с ДР Конго, завершив матч со счётом 1:1. После этой игры команда оказалась под волной критики со стороны экспертов и болельщиков.Ранее сборная Колумбии обыграла Узбекистан со счётом 3:1. Именно с этими соперниками Португалии предстоит встретиться в следующих турах группового этапа.