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Стали известны стартовые составы Канады и Катара на матч ЧМ-2026
Сегодня, 00:10
Во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года сборные Канады и Катара сыграют друг против друга.
Фото: ФИФА
Матч пройдёт в Ванкувере, стартовый свисток прозвучит в 1:00 по московскому времени.
Тренерские штабы определились с футболистами, которые начнут встречу с первых минут.
Канада
: Крепо, Фужероль, Джонстон, Корнелиус, Ларьи, Эуштакиу, Бьюкенен, Коне, Ахмед, Ларин, Дэвид.
Катар:
Абунада, Мигел, Лайе, Габер, Аль-Уи, Аль-Амин, Хухи, Мадибо, Эдмилсон Жуниор, Афиф, Абдурисаг.
Обе команды стартовали на турнире с ничейных результатов. Канадцы разошлись миром с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Катар набрал одно очко в матче против Швейцарии (1:1).
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Сборная Канады
Сборная Катара
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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