Стали известны стартовые составы Канады и Катара на матч ЧМ-2026

Во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года сборные Канады и Катара сыграют друг против друга.

Фото: ФИФА

Матч пройдёт в Ванкувере, стартовый свисток прозвучит в 1:00 по московскому времени.



Тренерские штабы определились с футболистами, которые начнут встречу с первых минут.



Канада: Крепо, Фужероль, Джонстон, Корнелиус, Ларьи, Эуштакиу, Бьюкенен, Коне, Ахмед, Ларин, Дэвид.



Катар: Абунада, Мигел, Лайе, Габер, Аль-Уи, Аль-Амин, Хухи, Мадибо, Эдмилсон Жуниор, Афиф, Абдурисаг.



Обе команды стартовали на турнире с ничейных результатов. Канадцы разошлись миром с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Катар набрал одно очко в матче против Швейцарии (1:1).