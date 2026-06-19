Мор не считает сборную Швейцарии тренерской командой

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"Я не могу назвать сборную Швейцарии на 100% тренерской командой. Тренерская команда — это та, которая играет так, как хочет тренер, несмотря на качества футболистов. Здесь же Мурат Якин подстраивается под сильные качества своих подопечных.