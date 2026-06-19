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Мор не считает сборную Швейцарии тренерской командой

Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал победу сборной Швейцарии над командой Боснии и Герцеговины во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Швейцарцы, которых тренирует бывший наставник "Спартака" Мурат Якин, обыграли боснийцев со счётом 4:1. При этом Мор не считает победителей встречи тренерской командой.

"Я не могу назвать сборную Швейцарии на 100% тренерской командой. Тренерская команда — это та, которая играет так, как хочет тренер, несмотря на качества футболистов. Здесь же Мурат Якин подстраивается под сильные качества своих подопечных.

У них более?менее сбалансированная команда, и нет ни одного игрока, от которого бы сильно зависел весь коллектив", — сказал Мор в беседе с "Матч ТВ".

Сборная Швейцарии по итогам двух туров группового этапа чемпионата мира набрала 4 очка и расположилась на втором месте в группе B. Лидирует в квартете национальная команда Канады, также набравшая 4 балла, но имеющая лучший показатель разницы мячей.

В заключительном туре в квартете B швейцарцы и канадцы сыграют друг с другом, в параллельной встрече боснийцы (3-е место, 1 очко) померятся силами с Катаром (4-е место, 1 очко). Обе встречи пройдут 24 июня и начнутся в 22:00 мск.

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