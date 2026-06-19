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Гасилин считает, что Месси заслуживал красной карточки в матче с Алжиром

Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин поделился мнением о выступлении нападающего Лионеля Месси в матче сборных Аргентины и Алжира (3:0).
Фото: Getty Images
38-летний форвард оформил хет-трик, обеспечив аргентинской команде победу. На 31?й минуте матча Месси шипами наступил на икроножную мышцу Аисса Манди, но не получил за этот фол даже предупреждения.

"Это красная карточка, но Месси нельзя было удалять. Это человек, который собирает стадионы. Он сделал хет?трик, он величайший.

Наслаждайтесь футболом величайшего футболиста. Есть критерии, удар пришёлся достаточно высоко", — отметил Гасилин в беседе с "Матч ТВ".

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с национальной командой Австрии. Встреча состоится 22 июня на "AT&T Стэдиум" в Арлингтоне, штат Техас, США. Начало — в 20:00 мск.

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