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Аленичев считает, что Роналду мешает сборной Португалии

Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

В первом туре группового этапа чемпионата мира португальцы сыграли вничью 1:1 с ДР Конго, Роналду не отметился результативными действиями.

"Его появление в старте и игра начинают раздражать не только меня, но и самих португальских болельщиков — при всей их любви к Криштиану. Здесь главному тренеру пора принимать какое-то кардинальное решение.

Роналду остаётся великим футболистом, но сейчас его присутствие мешает сборной играть быстрее и эффективнее. Хотя оставить его на скамейке — это риск взрыва в раздевалке", — отметил Аленичев в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграет с Узбекистаном. Встреча пройдёт 23 июня на "NRG Стэдиум" в Арлингтоне, штат Техас, США. Начало — в 20:00 мск.

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