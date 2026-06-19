Стали известны составы на матч ЧМ-2026 США - Австралия

После уверенных побед в стартовом туре сборные США и Австралии встретятся в очном поединке, который может вывести одного из соперников в единоличные лидеры группы D чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Тренерские штабы команд уже определились с выбором игроков на предстоящую встречу.



США: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Э. Робинсон, Дест, Маккенни, Адамс, Тилльман, Балогун, Пепи.



Австралия: Бич, Итальяно, Чиркати, Суттар, Бургесс, Бос, О'Нил, Окон-Энгстлер, Туре, Леки, Велупиллай.



Матч состоится на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.