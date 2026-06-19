Шалимов рассказал, что делает Месси особенным футболистом

Игорь Шалимов восхитился игрой Лионеля Месси после стартового матча сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года.

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- Месси? Человек играет с сигареткой, решает вопросы за счет исполнительского мастерства. Лео грандиозно оснащен технически. Месси много не бегает, но все делает на исполнение, на чутье, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт"

В первом поединке турнира действующие чемпионы мира уверенно обыграли Алжир со счётом 3:0. Главным героем встречи стал Месси, который оформил хет-трик. По мнению российского тренера, аргентинец по-прежнему способен решать исход эпизодов за счёт своего уникального мастерства.В первом поединке турнира действующие чемпионы мира уверенно обыграли Алжир со счётом 3:0. Главным героем встречи стал Месси, который оформил хет-трик.