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Силкин объяснил, почему Россия не вышла бы из группы на ЧМ-2026

Сергей Силкин считает, что сборной России было бы сложно рассчитывать на выход из группы на чемпионате мира 2026 года.
Фото: РФС
Экс-рулевой "Динамо" объяснил свою позицию отсутствием официальных матчей и неопределённостью с основным составом национальной команды.

- Мы долгое время не играли официальные матчи, команде было бы тяжело. И я не до конца понимаю, кто является основой и костяком нынешней сборной России, - приводит слова Силкина "РБ Спорт".

Сборная России не участвовала в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Ранее национальная команда также пропустила мировое первенство 2022 года и чемпионат Европы 2024 года.

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