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Аленичев рассказал, какую сборную хочет видеть в финале ЧМ-2026

Дмитрий Аленичев признался, что хотел бы увидеть сборную Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По словам бывшего наставника "Спартака", одной из причин является возможность подольше наблюдать за игрой Лионеля Месси.

- Очень хотелось бы, чтобы Аргентина и Месси дошли до финала - хотя бы ради того, чтобы подольше смотреть на действия такого класснейшего футболиста, - приводит слова Аленичева "Спорт-Экспресс".

На старте турнира аргентинцы уверенно разобрались с Алжиром, отправив в ворота соперника три безответных мяча. Автором всех голов стал Месси, оформивший хет-трик.

Впереди у команды Лионеля Скалони матчи группового этапа против Австрии и Иордании. На нынешний мундиаль аргентинцы приехали в статусе действующих чемпионов мира.

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