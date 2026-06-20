Бразилия с крупным счётом обыграла Гаити в матче ЧМ-2026

Сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года, уверенно разобравшись с командой Гаити во втором туре группового этапа.

Фото: ФИФА

Встреча завершилась со счётом 3:0. Начало успеху бразильцев положил Матеус Кунья, открывший счёт на 23-й минуте. Незадолго до перерыва форвард оформил дубль, а уже в компенсированное к первому тайму время Винисиус Жуниор отправил третий мяч в ворота соперника.



После перерыва счёт больше не изменился. Бразилия довела матч до уверенной победы и набрала важные три очка в борьбе за выход в плей-офф.



Чемпионат мира-2026



Группа С. 2 тур



Голы: Кунья, 23, 36, Винисиус, 45+3



Бразилия: Алисон, Магальяйнс, Маркиньос, Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, (Эдерсон, 81), Пакета, (Эндрик, 64), Винисиус, (Данило Сантос, 81), Кунья, (Мартинелли, 64), Рафинья, (Райан, 40).



Гаити: Плесид, Аркус, (Симон, 46), Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дювернь, Беллегард, (Этьен, 81), Жан Жак, Провиданс, (Жозеф, 71), Пьерро, (Изидор, 46), Казимир, (Дидсон, 62).



Предупреждения: Аркус, 4, Пьерро, 45+4, Дуглас Сантос, 65, Жан Жак, 72