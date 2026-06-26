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На чемпионате мира-2026 установлен рекорд по забитым мячам

На чемпионате мира по футболу 2026 года ещё до завершения групповой стадии турнира был обновлён рекорд по забитым мячам.
Фото: Global Look Press
Сейчас команды забили 177 голов, на групповом этапе осталось провести ещё 12 матчей. Предыдущий рекорд результативности, 172 забитых мяча, принадлежал чемпионату мира-2022 в Катаре.

Напомним, что в этом году мировое первенство впервые проходит в расширенном формате — на групповой стадии соревнуются 48 команд вместо 32, а плей-офф начнётся с 1/16 финала, а не с 1/8-й.

4 из 16 пар 1/16 финала уже известны — это ЮАР — Канада, Нидерланды — Марокко, США — Босния и Герцеговина, а также Бразилия — Япония.

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