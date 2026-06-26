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Сборная Нидерландов повторила достижение СССР на чемпионатах мира

Национальная команда Нидерландов отметилась двумя голами за первые семь минут матча 3 тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Тунисом (3:1).
Фото: Getty Images
Как сообщает MisterChip, Нидерланды стали лишь пятой сборной, кому покорилось это достижение на чемпионатах мира. Ранее два гола в первые семь минут встречи забивали: Австрия (в матче с Чехословакией в 1954 году), дважды Венгрия (в матче с Бразилией в 1954-м и с Болгарией в 1962-м), СССР (в матче с Венгрией в 1986-м) и Польша (в матче с США в 2002-м).

Нидерланды набрали 7 очков на групповой стадии ЧМ-2026 и вышли в 1/16 финала турнира с первого места в группе F. В первом раунде плей-офф нидерландцы сыграют с командой Марокко, занявшей вторую строчку в квартете C. Матч состоится 30 июня на "Эстадио BBVA" в Гуадалупе, штат Нуэво-Леон, Мексика. Начало — в 04:00 мск.

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