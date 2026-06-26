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Мостовой сделал прогноз на матч Норвегия — Франция

Бывший российский футболист Александр Мостовой предположил, с каким счётом завершится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Франции.
Фото: Getty Images
По мнению Мостового, в этой встрече будет открытый футбол с большим количеством забитых мячей.

"Сборная Франции на этом чемпионате мира играет в доминирующий футбол. У неё очень много сильных исполнителей, которые не дублируют друг друга, а дополняют.

Думаю, в этом матче против Норвегии мы увидим открытый футбол с большим количеством голов. У норвежцев тоже мастеровитые игроки в атаке, поэтому без забитого мяча они не уйдут.

В этой игре никакого давления не будет ни на одну из команд, поэтому матч должен получиться ярким и зрелищным. Думаю, в результативном матче победит сборная Франции", — передаёт слова Мостового "Советский спорт".

Сборная Франции лидирует в группе I с 6 очками, Норвегия с таким же количеством баллов, но худшей разницей забитых и пропущенных мячей располагается на второй строчке квартета. Обе команды гарантировали выход в 1/16 финала, и в очном противостоянии разыграют первую строчку в группе.

Матч состоится сегодня, 26 июня. Начало — в 22:00 мск.

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