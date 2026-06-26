Ундав прокомментировал поражение сборной Германии от Эквадора

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав высказался о поражении команды от Эквадора в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026.

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"Эквадорцы были агрессивнее, чем мы. Нам остаётся только сделать правильные выводы из произошедшего. Мы играли недостаточно вертикально, создали не так много моментов. Мы должны совершенствоваться", — заявил Ундав в послематчевом интервью.

Немцы проиграли со счётом 1:2, но всё равно вышли в 1/16 финала мирового первенства с первого места в группе E. По мнению Ундава, во встрече с Эквадором Германия играла недостаточно вертикально.В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Германии сыграет против одной из команд с третьего места в группах A (Южная Корея), C (Шотландия), D (Парагвай) или F (Швеция). Эквадор квалифицировался в плей-офф с третьей строчки квартета E и узнает своего соперника позже.