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Колыванов оценил выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Российский футбольный тренер Игорь Колыванов поделился мнением о выступлении на чемпионате мира 2026 года сборной Узбекистана.
Фото: Getty Images
Команда впервые играла в финальной стадии мирового первенства. В группе K узбекистанцы не набрали ни одного очка.

"Оценить особо нечего. Они уже сделали большое дело, выйдя в финальную часть. Конечно, опыта не хватает. Могли бы, наверное, чуть поорганизованнее сыграть.

Узбекистан — разрозненная команда, у них не было цельности, поэтому пропускали достаточно много. Команда среднего уровня, попытались — не получилось, бывает такое", — передаёт слова Колыванова "Матч ТВ".

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Узбекистана проиграла Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).

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