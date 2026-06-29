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Игрок сборной Бразилии установил исторический рекорд чемпионатов мира

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира - 2026 благодаря голу Габриэла Мартинелли, который оказался историческим для мировых первенств.
Фото: Getty Images
Нападающий отличился уже в компенсированное ко второму тайму время и принёс своей команде победу над Японией. По данным Opta, мяч, забитый на 95-й минуте, стал самым поздним победным голом в основное время матча плей-офф чемпионатов мира за весь период ведения подобной статистики, начиная с 1966 года.

В следующем раунде сборная Бразилии встретится с победителем пары Кот-д'Ивуар - Норвегия.

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