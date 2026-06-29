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Германия уступает Парагваю после первого тайма

Сборная Германии оказалась в роли догоняющей после первого тайма матча 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Парагвая.
Фото: ФИФА
К перерыву команда Юлиана Нагельсманна уступает со счётом 0:1.

Автором единственного гола стал Хулио Энсисо. На 42-й минуте парагвайский полузащитник откликнулся на подачу с правого фланга и ударом головой отправил мяч в сетку с отскоком от газона.

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