Мостовой назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2026

Александр Мостовой считает сборную Франции главным претендентом на победу на чемпионате мира - 2026.



Фото: ФИФА

- У них очень сильный состав, фантастические футболисты: Дембеле, Мбаппе. Они фавориты номер один на титул, - приводит слова Мостового "Советский спорт"

Как отметил Мостовой, французы обладают подбором исполнителей высочайшего уровня, поэтому должны без серьёзных проблем пройти Швецию в матче 1/16 финала.Также эксперт поделился прогнозом на предстоящую встречу, предположив, что Франция одержит победу со счётом 2:0. Матч состоится 1 июля и начнётся в 00:00 по московскому времени. Победитель выйдет в 1/8 финала, где встретится с сильнейшим в паре Германия - Парагвай.