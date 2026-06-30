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Нойер повторил антирекорд чемпионатов мира

Пропущенный мяч в матче 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Парагвая позволил Мануэлю Нойеру повторить антирекорд мировых первенств.
Фото: Getty Images
Хулио Энсисо отличился в концовке первого тайма, после чего серия немецкого голкипера достигла десяти подряд матчей чемпионатов мира с пропущенными голами. Такой же показатель ранее был только у мексиканца Антонио Карбахаля, пропускавшего в десяти играх мундиалей подряд в период с 1950 по 1962 год.

Последний раз сборная Германии сохранила ворота в неприкосновенности ещё в финале чемпионата мира 2014 года, когда обыграла Аргентину со счётом 1:0. С тех пор немецкая сборная неизменно пропускает на мировых первенствах.

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