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Германия и Парагвай не выявили победителя за 90 минут

Матч 1/16 финала чемпионата мира - 2026 между сборными Германии и Парагвая перешёл в дополнительное время.
Фото: ФИФА
Основные 90 минут встречи завершились со счётом 1:1.

Парагвай вышел вперёд в концовке первого тайма: на 42-й минуте Хулио Энсисо открыл счёт. После перерыва сборная Германии сумела отыграться - на 55-й минуте Кай Хаверц восстановил равенство.

Теперь команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут.

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