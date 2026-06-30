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Экс-футболист "Спартака" считает, что Роналду рано списали со счетов

Юрий Ковтун уверен, что лучшие матчи Криштиану Роналду на чемпионате мира - 2026 ещё впереди.
Фото: Getty Images
Бывший защитник "Спартака" считает, что капитан сборной Португалии сможет проявить себя уже на стадии плей-офф.

- Роналду разгонится в плей-офф чемпионата мира. На групповом этапе он забил два мяча. В плей-офф он должен забить ещё. Великий игрок, многие слишком рано его списали. Португалия с ним и без него - две разные команды, - приводит слова Ковтуна Metaratings.ru.

На групповом этапе 41-летний форвард отличился дважды, оформив дубль в матче со сборной Узбекистана. При этом за всю карьеру на шести чемпионатах мира Роналду пока ни разу не забивал в матчах плей-офф.

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