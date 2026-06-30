Третий чемпионат мира подряд завершился для Германии невыходом в 1/8 финала

Сборная Германии вновь не сумела добиться серьёзного результата на чемпионате мира.

Фото: ФИФА

Команда Юлиана Нагельсманна завершила борьбу за трофей уже в 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти.



Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в послематчевой серии точнее оказались южноамериканцы - 4:3. У Германии свои удары не реализовали Кай Хаверц, Ник Вольтемаде и Джонатан Та.



Неудача стала продолжением затянувшейся серии сборной Германии на мировых первенствах. После победы на чемпионате мира 2014 года немцы дважды подряд не смогли выйти из группы - в 2018 и 2022 годах, а теперь покинули турнир уже после первого матча плей-офф.