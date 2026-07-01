Мбаппе вплотную приблизился к рекорду Месси на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе ещё на один шаг приблизился к историческому рекорду чемпионатов мира.

Фото: ФИФА

Нападающий сборной Франции оформил дубль в матче 1/16 финала против Швеции и теперь уступает лишь одному футболисту в списке лучших бомбардиров турнира.



Второй гол в этой встрече стал для форварда уже 18-м за карьеру на мировых первенствах. Выше располагается только капитан сборной Аргентины Лионель Месси, на счету которого 19 забитых мячей.



Кроме того, благодаря дублю Мбаппе довёл число голов на нынешнем чемпионате мира до шести и догнал Месси в гонке лучших бомбардиров ЧМ-2026.