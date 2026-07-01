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Жоаозиньо назвал игрока "Зенита" одним из лучших в сборной Бразилии на ЧМ-2026

Дуглас Сантос входит в число лучших футболистов сборной Бразилии на ЧМ-2026. Такое мнение высказал бывший полузащитник клубов РПЛ Жоаозиньо, отметивший стабильную игру защитника "Зенита" на протяжении всего турнира.
Фото: ФИФА
По словам экс-футболиста, капитан петербургской команды заслуживает высокой оценки благодаря уверенным выступлениям в каждом матче мирового первенства.

- Дуглас Сантос очень хорошо играет на этом чемпионате мира. Я могу назвать его одним из лучших в команде, потому что он стабилен от матча к матчу, - цитирует Жоаозиньо "Спорт-Экспресс".

На ЧМ-2026 Сантос провёл четыре встречи в стартовом составе сборной Бразилии. Следующий матч "селесао" сыграют в 1/8 финала, где их соперником станет сборная Норвегии.

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