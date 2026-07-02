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Месси столкнулся с усиленным досмотром в аэропорту перед вылетом на матч ЧМ-2026

Сборной Аргентины пришлось задержаться в аэропорту перед вылетом на матч 1/16 финала чемпионата мира - 2026.
Скриншот из видеозаписи
Как сообщает журналист Джош Чавис, Лионель Месси и его партнёры прошли усиленный досмотр перед посадкой на рейс.

Несмотря на дополнительные меры безопасности, футболисты спокойно отнеслись к процедуре. Во время проверки на металлодетекторе игроки не теряли хорошего настроения и смеялись.

Аргентина продолжает подготовку к матчу с Кабо-Верде, который состоится в ночь с 3 на 4 июля. Встреча пройдёт в Майами, а стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени.

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