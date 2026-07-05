Винисиус и Холанд сыграют с первых минут в матче Бразилия - Норвегия

Бразилия и Норвегия определились с составами на матч 1/8 финала чемпионата мира - 2026.

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Бразилия: Бекер, Данило, Маркиньос, Магальяйнс, Сантос, Гимарайнс, Каземиро, Винисиус Жуниор, Райан, Кунья, Мартинелли.



Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Аер, Хеггем, Мёллер Вольфе, Берге, Берг, Эдегор, Холанд, Нуса, Сёрлот.



Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.



Победитель матча Бразилия - Норвегия встретится в четвертьфинале с сильнейшим в противостоянии Мексика - Англия.