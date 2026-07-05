Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Парагвай
0 - 1 0 1
ФранцияЗавершен
Бразилия
0 - 0 0 0
Норвегия2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 1 1 1
ХимнасияЗавершен

Винисиус и Холанд сыграют с первых минут в матче Бразилия - Норвегия

Бразилия и Норвегия определились с составами на матч 1/8 финала чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
Бразилия: Бекер, Данило, Маркиньос, Магальяйнс, Сантос, Гимарайнс, Каземиро, Винисиус Жуниор, Райан, Кунья, Мартинелли.

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Аер, Хеггем, Мёллер Вольфе, Берге, Берг, Эдегор, Холанд, Нуса, Сёрлот.

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Победитель матча Бразилия - Норвегия встретится в четвертьфинале с сильнейшим в противостоянии Мексика - Англия.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится