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"Краснодар" нашёл кандидата на замену травмированному Кордобе - источник

Травма Джона Кордобы заставила "Краснодар" активизировать поиски нового центрального нападающего.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает Metaratings.ru, "быки" рассматривают Дмитрия Воробьева в качестве одного из вариантов для подписания в летнее трансферное окно. Интерес к поиску нового нападающего возник после того, как Кордоба получил повреждение во время чемпионата мира - 2026.

Воробьёв связан контрактом с "Локомотивом" до конца июня 2027 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел 26 матчей, забил десять мячей и отдал четыре ассиста на партнёров.

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