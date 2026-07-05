Как сообщает Metaratings.ru, "быки" рассматривают Дмитрия Воробьева в качестве одного из вариантов для подписания в летнее трансферное окно. Интерес к поиску нового нападающего возник после того, как Кордоба получил повреждение во время чемпионата мира - 2026.
Воробьёв связан контрактом с "Локомотивом" до конца июня 2027 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел 26 матчей, забил десять мячей и отдал четыре ассиста на партнёров.
"Краснодар" нашёл кандидата на замену травмированному Кордобе - источник
Травма Джона Кордобы заставила "Краснодар" активизировать поиски нового центрального нападающего.
Фото: ФК "Локомотив"