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Глушаков: Месси и Роналду - главные причины моего интереса к ЧМ-2026

Лионель Месси и Криштиану Роналду остаются главными причинами, по которым Денис Глушаков продолжает следить за матчами ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
По словам экс-игрока сборной России, именно две мировые звезды делают нынешний турнир по-настоящему привлекательным.

- На ЧМ-2026 много странных организационных моментов и разочарований. Чемпионат мира в России был лучшим и самым интересным в истории. Основные причины моего интереса к ЧМ-2026 - Месси и Роналду. Они проводят его великолепно, - приводит слова Глушакова Metaratings.ru.

На мировом первенстве продолжаются матчи 1/8 финала. Португалия играет против Испании, а аргентинцы с Месси встретятся с Египтом.

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